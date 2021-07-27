Ростовчанин, который поджёг жену, получил год ограничения свободы

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В Ростове-на-Дону вынесли приговор мужчине, который сжёг гражданскую жену. Об этом сообщает «Блокнот».

Суд признал Александра виновным в «причинении смерти по неосторожности» и приговорил к ограничению свободы на 1 год. Мужчина не может покидать Ростов, менять место жительства, должен ежемесячно отмечаться. В остальном будет вести обычную жизнь.

Мать погибшей и старшая дочь считают приговор слишком мягким, просят квалифицировать произошедшее как убийство.

Александр рассказал следователям, что в январе прошлого года пришёл домой, увидел бутылку водки и посчитал, что жена пьяна. Произошла ссора, Наталья отправилась курить на балкон. Туда же пошёл её супруг, разозлился и вылил водку на женщину. Затем закурил сам.

По словам мужчины, у него загорелась мокрая от водки рука, он стал тушить себя и случайно поджёг Наталью. Далее вместе со старшей дочерью пытался потушить горящего человека. В итоге женщина получила ожоги 45% тела и скончалась в больнице.

Суд посчитал, что убивать жену Александр не хотел, ЧП случилось по неосторожности. Кроме «подписки о невыезде» мужчине предстоит выплатить компенсацию морального вреда. Старшей дочери женщины — 300 тысяч, её матери — 600 тысяч.

Родственники говорят, что приговор слишком мягкий.