19.2 C
Рязань
Вторник, 27 июля, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

Ростовчанин, который поджёг жену, получил год ограничения свободы

7info
Ростовчанин, который поджёг жену, получил год ограничения свободы
- Advertisement -

В Ростове-на-Дону вынесли приговор мужчине, который сжёг гражданскую жену. Об этом сообщает «Блокнот».

Суд признал Александра виновным в «причинении смерти по неосторожности» и приговорил к ограничению свободы на 1 год. Мужчина не может покидать Ростов, менять место жительства, должен ежемесячно отмечаться. В остальном будет вести обычную жизнь.

Мать погибшей и старшая дочь считают приговор слишком мягким, просят квалифицировать произошедшее как убийство.

Александр рассказал следователям, что в январе прошлого года пришёл домой, увидел бутылку водки и посчитал, что жена пьяна. Произошла ссора, Наталья отправилась курить на балкон. Туда же пошёл её супруг, разозлился и вылил водку на женщину. Затем закурил сам.

По словам мужчины, у него загорелась мокрая от водки рука, он стал тушить себя и случайно поджёг Наталью. Далее вместе со старшей дочерью пытался потушить горящего человека. В итоге женщина получила ожоги 45% тела и скончалась в больнице.

Суд посчитал, что убивать жену Александр не хотел, ЧП случилось по неосторожности. Кроме «подписки о невыезде» мужчине предстоит выплатить компенсацию морального вреда. Старшей дочери женщины — 300 тысяч, её матери — 600 тысяч.

Родственники говорят, что приговор слишком мягкий.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,523ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]