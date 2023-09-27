Российские банки запустили оплату по QR-кодам через СБП за границей

Отечественные банки начали принимать оплату по QR-кодам через систему быстрых платежей (СБП) за рубежом. Такая схема уже работает в некоторых странах СНГ, в Турции и Юго-Восточной Азии — например, в Таиланде и Лаосе, сообщил «Известиям» партнер «Яков и Партнеры» Илья Иванинский.

Он добавил: такую возможность запустили как минимум два российских банка. Для этого они договариваются с кредитными организациями из других стран. Для клиентов система действует так же, как в РФ — турист сканирует код и подтверждает операцию, пояснил спикер.

О запуске такой опции заявлял МТС банк. Через него схема пока работает только в Таджикистане, отметил член генерального совета «Деловой России», гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин. По его словам, в Узбекистане такой метод приема оплаты внедрил «Капитал банк». В целом эта система активно используется еще в Турции и на Кубе.

Сейчас услугу тестируют пять российских кредитных организаций, сообщил эксперт. Однако информация о них закрыта, поскольку есть риск наложения вторичных санкций.

Рынок и бизнес гибко адаптируются к нынешним условиям и находят решения, которые позволяют гражданам проводить безналичные платежи и переводы, сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка. Там добавили: применяемые технологии и география охвата зависят в том числе от договоренностей с зарубежными участниками.