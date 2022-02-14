Россиянки хотят на свидание с Есениным, а россияне с Цветаевой

Крупнейший сервис аудио и электронных книг в России и странах СНГ ЛитРес, совместно с приложением для знакомств Mamba провели опрос, приуроченный ко Дню Святого Валентина. Главной целью узнать, с кем из представителей литературы пользователи хотели бы отправиться на кофе, а также чего в целом ожидают люди от свидания с творческими личностями?

Самым желанным спутником среди классиков российские женщины назвали Сергея Есенина (40%). На втором месте — персидский философ и поэт Омар Хайям (32%). На третьем — Михаил Булгаков (29%). Замыкают пятерку лидеров Пушкин (28%) и Александр Дюма (23%). В топ-10 также вошли Жюль Верн, Уильям Шекспир, Чехов, Артур Конан Дойл и Маяковский.

Что касается современных поэтов и писателей, то победил Пауло Коэльо (30%). На второй строчке расположился мастер остросюжетного романа Стивен Кинг (27%), на третьей — создатель исторических детективов Борис Акунин (24%). Следом идут Харуки Мураками и Пелевин, за них проголосовали 12% и 11% опрошенных соответственно. С шестого по десятое место распределили между собой Лукьяненко, Дэн Браун, Павел Санаев, Прилепин и Дмитрий Быков.

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Мужчины же из классических представительниц чаще всего выбирали Марину Цветаеву (35%). На втором месте — Анна Ахматова (28%). На третьем — английский автор детективной прозы Агата Кристи (26%). На четвертой и пятой строчке — детская поэтесса Агния Барто (17%) и английская писательница Мэри Шелли, автор романа «Франкенштейн, или Современный Прометей» (15%). Следом идут Астрид Линдгрен, Маргарет Митчелл, Шарлотта Бронте, Луиза Мэй Олкотт и Джейн Остин.

На первом месте в рейтинге самых привлекательных компаньонок среди современных поэтесс и писательниц — автор многочисленных детективных произведений Александра Маринина (19%), на втором — создательница самого известного волшебного мира Джоан Роулинг (18%). Третья строчка закрепилась за Дарьей Донцовой (17%).

Примечательно, что женщины чаще мужчин не хотели бы идти на свидание с творческими личностями. Среди них отрицательный ответ выбрали восемнадцать процентов, а у мужчин данный показатель составил всего десять процентов. Главными причинами отказа у всех опрошенных стали опасения не найти общий язык и поддержать разговор (43%), мнение, что обычно такие спутники легкомысленные ненадежные.

В исследовании приняло участие 8300 человек, которые пользуются приложением Mamba и находятся в поиске пары.