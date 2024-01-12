Россиянин заплатил за поездку на такси более 80 тысяч рублей

Самой дорогой поездкой на такси в России стала дорога из Москвы в Пензу. Пассажир заплатил за поездку 83 тысячи рублей, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Соответствующие данные предоставил сервис «Таксиагрегатор». Длина маршрута составила 692 километра. Это стало самой дальней поездкой, совершенной на такси в новогодние праздники.

В целом, спрос на такси стал максимальным в конце 2023 года, когда, как правило, люди начинают активно готовиться к праздникам. В среднем поездки в этот период стоили 487 рублей. Пик спроса пришелся на последний рабочий день – 29 декабря.