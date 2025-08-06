«Россия» покажет 8 августа четвертый выпуск шоу «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг»

В пятницу, 8 августа, в 21:30 на телеканале «Россия» выйдет четвертый выпуск всероссийского вокального шоу «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг» (16+). На этот раз зрителей ждёт музыкальное сражение талантов из Омска и близлежащих городов.

Особенность «Народного кастинга» в том, что участие в шоу открыто для всех. Здесь соревнуются не только профессиональные вокалисты, но и любители — среди конкурсантов есть режиссёры, радиоведущие, педагоги, биологи и экономисты. Главное условие: исполнить песню вживую и покорить жюри искренностью и мощной подачей. Только 10 голосов экспертов открывают дорогу в следующий тур.

Многие участники — давние поклонники проекта, которые мечтали попасть на сцену с самого первого сезона.

Сергей Лазарев:

«Я всегда обращаю внимание на самобытность. Голос — это важно, но сегодня зритель ждет не просто вокала, а харизмы, непохожести, чего-то особенного. Мы ищем настоящих самородков».

Этери Бериашвили:

«Сибирь — музыкально недоизученный регион. Очень правильно, что мы поехали в дальние города. В Омск, например, приехали участники даже из Москвы и Новосибирска. Все ждут чуда — и на сцене, и за кулисами».

Состав «десятки» в Омске остался без изменений. Оценивать выступления конкурсантов будут: Николай Басков, Сергей Лазарев, Олег Влади, Этери Бериашвили, Альберт Жалилов, Марина Фирсова, Алина Яровая, Ирина Олифер, Григорий Юрченко, Арсений Бородин.