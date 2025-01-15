Россия наносит массированный ракетный удар по Украине утром 15 января

Мониторинговые каналы сообщают о нанесении массированного ракетного удара по территории Украины утром 15 января.
Появились сообщения о взлётах бортов российской стратегической авиации с дальнейшими пусками ракет. Кроме того, в воздухе находились самолёты МиГ, которые также участвовали в атаке.
Также сообщается о пусках «Калибров» кораблями Черноморского флота РФ.
Сообщается, что в районе города Кременчуг ракеты поразили украинский НПЗ.
Также есть данные, что большинство ракет летят в сторону Киева.
Официальная информация от министерства обороны России не поступала.