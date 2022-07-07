Россельхознадзор: В бюджетные учреждения Рязанской области поставляли некачественные продукты

Более трети поставляемых в социально значимые учреждения Рязанской области продуктов не соответствуют требованиям.

С докладом на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции 6 июля выступил руководитель Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Олег Наумов, – сообщает региональный Россельхознадзор.

Мониторинг показал, что доля фальсификата, поступившего в прошлом году в бюджетные учреждения Рязанской области, составила 34%. С начала этого года показатель вырос до 37%.

Нарушения выявлены на рязанских предприятиях ООО «Микс», ООО «ОптТорг», ООО «Тырновский молочный завод», ООО «Марка» и ОАО «Кораблинский молзавод».

По словам Олега Наумова, ситуация требует кардинальных изменений и усовершенствования процедур закупок.

По итогам заседания решено усилить контроль по пресечению оборота некачественной и фальсифицированной продукции. Названы ответственные лица и конкретные сроки исполнения мероприятий.