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Четверг, 29 апреля, 2021
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Росгвардейца осудили за сексуальное насилие над мальчиком

Никита Брыкин
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Пермский гарнизонный военный суд вынес приговор 24-летнему росгвардейцу, которого признали виновным в насилии над ребенком, пишет Telegram-канал «Зона права».

Инцидент произошел в сентябре прошлого года в Перми. По версии следствия, начальник продовольственной службы войсковой части № 3411 проник в квартиру местной жительницы. В это время мужчина был в отпуске.

Там злоумышленник напал и 11-летнего мальчика и подверг его сексуальному насилию. После этого преступник скрылся.

В итоге молодого человека приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Также ему предстоит выплатить пострадавшим миллион рублей, уточнила адвокат Анастасия Шардакова.

Подчеркивается, что уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме.

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