Среда, 9 октября, 2024

Рязоблдума установила дополнительные требования к штрафстоянкам

Автор: Валерия Мединская

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Изображение от Freepik

В среду, 9 октября, депутаты Рязанской областной Думы утвердили дополнительные требования к штрафстоянкам. Законопроект поддержали в двух чтениях.

Согласно нововведениям, на специальных штрафстоянках должны организовать видеонаблюдение, ночное освещение, а также установить подсвеченные вывески с указанием контактов. Законопроект на заседании парламентарии поддержали в двух чтениях.

Ранее изменения в работе рязанских штрафстоянок анонсировал губернатор Рязанской области Павел Малков. По его мнению, нововведения позволят снизить количество спорных ситуаций в отношении сохранности личного транспорта рязанцев и на повышение качества оказываемых услуг.

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