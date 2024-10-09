Рязоблдума установила дополнительные требования к штрафстоянкам

В среду, 9 октября, депутаты Рязанской областной Думы утвердили дополнительные требования к штрафстоянкам. Законопроект поддержали в двух чтениях.

Согласно нововведениям, на специальных штрафстоянках должны организовать видеонаблюдение, ночное освещение, а также установить подсвеченные вывески с указанием контактов. Законопроект на заседании парламентарии поддержали в двух чтениях.

Ранее изменения в работе рязанских штрафстоянок анонсировал губернатор Рязанской области Павел Малков. По его мнению, нововведения позволят снизить количество спорных ситуаций в отношении сохранности личного транспорта рязанцев и на повышение качества оказываемых услуг.