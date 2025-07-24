«Рязинформбюро»: Журналисту Михаилу Комарову предъявили новое обвинение

Журналисту, директору регионального сетевого издания «Своя колокольня» Михаилу Комарову предъявлено новое обвинение в вымогательстве — на этот раз у учредителя ООО «Рязцветметэнерго» Алексея Наумкина. Сумма, о которой идёт речь, — 420 тысяч рублей. Уголовное дело по этому эпизоду было возбуждено и объединено с уже имеющимся производством о вымогательстве у адвоката Алексея Чайковского. Об этом сообщает телеграм-канал «Рязинформбюро».

Ранее региональное управление Следственного комитета сообщило, что уголовное дело в отношении 51-летнего журналиста возбуждено по п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство в крупном размере).

По данным следствия, Комаров требовал 300 тысяч рублей у адвоката за отказ от публикации компрометирующей информации в контролируемых им телеграм-каналах. Следователи считают, что целью вымогательства было личное обогащение.

Журналист был задержан в результате оперативных мероприятий, проведённых совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России.