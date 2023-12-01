Пятница, 1 декабря, 2023
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Рязанское ГУ ЗАГС создаст чат-бот для информирования об услугах

7info7
Изображение от jannoon028 на Freepik
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Главное управление ЗАГС Рязанской области создало чат-бот для информирования граждан об услугах. Об этом сообщила руководитель структуры Елена Сорокина во время прямого эфира в студии Центра управления регионом. Трансляция прошла в официальном паблике ЦУР во «Вконтакте».

Чат-бот доступен по ссылке. С помощью него можно найти необходимую информацию об услугах, узнать часы работы нужного отделения, а также отследить статус поданного заявления.

Во время прямой трансляции начальник ГУ ЗАГС Рязанской области рассказала об изменениях, которые произошли в структуре. Так, Областная дума приняла закон о наделении полномочиями по регистрации актов гражданского состояния органов местного самоуправления. Как отметила Елена Сорокина, жителям это неудобств не доставит. Наоборот – все смогут получить необходимые услуги в родном муниципалитете, в удобное для себя время. В целом же эта инициатива позволит решить кадровые вопросы и упростит формальные процедуры.

Руководитель ГУ ЗАГС напомнила, что следующий год объявлен президентом Годом семьи, и рассказала, какие мероприятия управление запланировало на 2024 год. Так, уже запущен проект «История семьи», в рамках которого жители региона смогут поделиться историей своего рода. Принимаются любые удобные форматы, особенно приветствуются – творческие. Кроме того, 1 марта состоится Бал влюбленных. Заявки на участие можно подавать уже сейчас – танцевать рязанцев научат бесплатно.

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