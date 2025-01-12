Рязанский загс рассказал историю пары, которая познакомилась благодаря их питомцам-овчаркам

Рязанский загс продолжает публиковать истории знакомства и любви пар, которые сыграли свадьбу. Историю молодожёнов Евгения и Елены на своей странице ВКонтакте рассказала руководители ГУ ЗАГС по Рязанской области Елена Сорокина.

Евгений и Елена познакомились давно. Точнее, сначала познакомились и подружились их собаки-овчарки. Невольно и хозяевам пришлось общаться.

Со временем из совместных прогулок возникла пара. В этом союзе родился сын, потом дочь. А родители всё не спешили с официальным оформлением отношений. И как-то вечером Евгений задумался: «А сколько бы народу к нам пришло, если бы решили сыграть свадьбу?» Начал считать, вслух говорил, как всё непросто.

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Тогда Елена «зашла» на Госуслуги, и в 2 часа ночи совместное заявление на регистрацию брака было подано.