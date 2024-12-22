Рязанский священник объяснил, зачем нужно исповедоваться и причащаться

Настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука (Степанов) рассказал, зачем нужно исповедоваться и причащаться. Ответ он дал в рубрике 7info «Батюшка подскажет».
На этот раз священник поразмышлял об особом значении таинств исповеди и причастия. По его словам, именно они поддерживают единение христиан с Пресвятой Троицей.
Смысл исповеди заключается в том, чтобы принести перед Богом свидетельство о раскаянии в совершённых грехах. Исповедуется человек в присутсвии священника. Затем раскаявшегося человека (конечно, при условии его добропорядочной христианской жизни) допускают до причастия.
Таинство причастия сам Господь установил накануне своих крестных страданий. Это особый способ соединения нашего естества с божественным.
Кстати, путь к причастию лежит не только через исповедь. Накануне таинства важно не только покаяться в грехах, но и усердно помолиться.