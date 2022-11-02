Рязанский русский народный хор отмечает 90-летний юбилей

Рязанский государственный академический русский народный хор имени Евгения Попова отмечает в 2022 году своё 90-летие. Павел Малков побывал на праздничном концерте в филармонии и поздравил коллектив.

Губернатор поблагодарил артистов и руководителей за огромный труд и сохранение народных традиций и назвал коллектив гордостью Рязанского региона.

Павел Малков отметил, что история хора начиналась с коллектива самодеятельности, большой вклад в развитие внёс выдающийся композитор и дирижёр Евгений Попов, возглавлявший коллектив свыше 40 лет.

По словам главы региона, Рязанский хор покорил сердца миллионов людей не только в России, но и за рубежом.

Павел Малков: «Каждая программа хора – это представление, настоящий праздник. Мы гордимся рязанским хором и будем его поддерживать»

Губернатор Рязанской области вручил ведомственные и региональные награды. Благодарности министра культуры РФ за большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу удостоена артистка хора Галина Ковалева, памятного знака губернатора «За усердие» – артист балета Анжелика Ивкина. Ценный подарок вручён главному дирижёру Александру Орешкину.

Поздравления коллективу прозвучали и от коллег по цеху — оркестра русских народных инструментов под управлением А.И. Лаврухина.

Сегодня, 2 ноября, оркестр русских народных инструментов Муниципального культурного центра отмечает своё 45-летие. Юбилейный вечер «По струнам нашей памяти» начнётся в 16 часов.

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