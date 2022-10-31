Оркестр русских народных инструментов рязанского МКЦ отмечает юбилей

Оркестр русских народных инструментов Муниципального культурного центра Рязани отмечает в 2022 году 45-летие со дня образования. В зале МБУК «МКЦ г. Рязани» 2 ноября в 16 часов пройдёт юбилейный концерт коллектива «По струнам нашей памяти».

Оркестр подготовил для зрителей лучшие номера из программ разных лет, попурри из оригинальных программ коллектива. Прозвучат как классические, так и народные произведения. Выступят солисты Галина Разутова, Наталья Нелюбина и Алексей Свиридов.

Оркестр под управлением заслуженного работника культуры Александра Ивановича Лаврухина – единственный профессиональный оркестр русских народных инструментов в Рязанской области. Коллектив известен в регионе, в России и даже за её пределами.

Возрастное ограничение 6+

Вход по пригласительным, справки по телефону (4912) 76-35-03.

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