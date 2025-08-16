Рязанский перинатальный центр показал процесс проведения неонатального скрининга у новорожденных. Видео опубликовано в группе медучреждения ВКонтакте.

Неонатальный скрининг — обследование новорожденных с целью выявления генетических заболеваний и нарушений обмена. Кровь на анализ берется из пятки малыша.

В настоящее время в Перинатальном центре проводится обследование на 36 заболеваний. Забор крови производится в первые 24-48 часов для доношенных и на 7 сутки для недоношенных, то есть обследование проходят все новорожденные малыши. Кровь наносится на специальные тест-бланки, которые отправляются в медико-генетическую лабораторию, где и проводится исследование.

Результаты скрининга могут быть отрицательными или положительными. Положительный результат при данном исследовании не означает наличие болезни, и далее проводится дообследование, подтверждающее или исключающее диагноз заболевания.

Только в случае положительных результатов медицинский работник медико-генетической консультации связывается с родителями и предоставляет дальнейшие рекомендации и направления на обследования.