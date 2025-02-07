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Фото: пресс-служба рязанского областного суда
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Рязанский суд оставил под арестом главреда издания «Вид сбоку» Смирнова

Анастасия Мериакри

Рязанский областной суд оставил решение Советского районного суда по избранию меры пресечения Константину Смирнову без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения. Журналист останется в СИЗО. Об этом информационному агентству 7info сообщили в пресс-службе суда.

Сегодня, 7 февраля, суд рассмотрел апелляционную жалобу главного редактора издания «Вид сбоку — Рязань» Константина Смирнова на избрание им меры пресечения. 31 января журналиста отправили в СИЗО на 2 месяца. 

Директора сетевого издания «Вид сбоку» Константина Смирнова подозревают в вымогательстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. По версии следствия, Смирнов совместно с руководителем издания «Новая газета — Рязань» Алексеем Фроловым и экс-главредом РЗН.инфо Натальей Смоляниновой с целью незаконного материального обогащения вступили в преступный сговор. В 2024 году они опубликовали в отношении исполняющего обязанности генерального директора специализированной коммерческой организации Рязанской области несколько статей с позорящими его сведениями, подрывающими его деловую репутацию, умаляющими его честь, достоинство и доброе имя.

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Затем фигуранты дела при личной встрече с потерпевшим потребовали от него деньги за прекращение публикации порочащих статей. Тот, реально восприняв угрозу, передал им 300 тысяч рублей. По данным следствия, речь идёт о вымогательстве денег у и.о. гендиректора рязанского Фонда капитального ремонта Алексея Роготовского.

В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий во взаимодействии с сотрудниками регионального управления ФСБ России журналисты были задержаны. Фигурантам грозит до 7 лет тюрьмы. Сам Константин Смирнов и его защитник заявляют, что вымогательство не признают, а свою правовую позицию формулируют. 

31 января суд определил меру пресечения для главного редактора сетевого издания «Вид сбоку» Константина Смирнова и главного редактора издания «Новая газета – Рязань» Алексея Фролова. Их отправили в СИЗО на 2 месяца. Бывшего главного редактора портала РЗН.инфо Наталью Смолянинову отправили под домашний арест.

В связи с арестом главного редактора издание «Вид сбоку — Рязань» приостановило свою работу. 

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