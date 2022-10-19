Рязанский губернатор встретился с победителями и призёрами чемпионата «Молодые профессионалы-2022»

19 октября губернатор Павел Малков встретился с рязанскими студентами, которые стали победителями и призерами десятого Национального чемпионата «Молодые профессионалы-2022» и их наставниками. Встреча прошла в неформальной обстановке. Студенты поделились с главой региона своими впечатлениями о состязаниях, творческими планами. Павел Малков ответил на вопросы участников встречи. В общении со студентами и преподавателями приняли участие министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина и руководитель регионального координационного центра движения «Молодые профессионалы» Алексей Зенин.

Финал X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» проходил в Саранске в дистанционно-очном формате. Более 280 студентов профессиональных образовательных учреждений со всей страны продемонстрировали свое мастерство в 25 компетенциях. По итогам Национального чемпионата участники от Рязанской области завоевали две медали. Золотую получил студент Рязанского строительного колледжа Антон Телельков по компетенции «Технологии информационного моделирования BIM (БИМ)». Бронзовую – Павел Бодров из Рязанского технологического колледжа в номинации «Интернет-маркетинг». Еще 4 медальона за профессионализм вручены рязанцам по направлениям бухучет, ветеринария, поварское дело, медицинский и социальный уход.

Губернатор поздравил студентов с успешным участием в Национальном чемпионате и отметил:

— Вы очень достойно представили на чемпионате Рязанский регион. Такие состязания стимулируют учащихся и преподавателей к развитию, совершенствованию мастерства. То, что у нас есть профессионалы такого высокого уровня – большой плюс для региона и в целом для страны. Но всегда есть куда стремиться, и со своей стороны будем делать всё, чтобы среднее профессиональное образование в регионе было качественным, чтобы развивалось движение «Молодые профессионалы». Будем поддерживать учреждения СПО, помогать там, где требуется.

Павел Малков поддержал идею о создании единой площадки для проведения регионального этапа чемпионата. Губернатор поручил региональному Минобру проработать возможности использования для этих целей здания бывшего хлебозавода в Рязани, которое планируется реконструировать.

Главе региона представили проект расширения мастерских на территории Рязанского строительного колледжа. Потребность в дополнительных площадях в настоящее время существует у многих колледжей и техникумов Рязанского региона. Есть и нехватка мест в общежитиях, требуется дополнительное оснащение мастерских оборудованием. Все эти вопросы губернатор взял в проработку и отметил, что включит в свой рабочий график посещение колледжей г. Рязани с тем, чтобы оценить базу для подготовки специалистов лично. По словам Павла Малкова, вопросы, которые были обозначены на встрече, предстоит обсудить с руководством профильных федеральных ведомств.

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