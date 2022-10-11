Вторник, 11 октября, 2022
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Рязанский губернатор Павел Малков рассказал об онлайн-встрече с президентом

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Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о прошедшей 10 октября онлайн-встрече с президентом России Владимиром Путиным. Пост политик опубликовал в социальных сетях.

Принял участие в онлайн-встрече с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Говорили о результатах прошедших губернаторских выборов и о высокой ответственности перед жителями.

В условиях беспрецедентного внешнего давления мы обязаны консолидировать усилия и держать курс на дальнейшее развитие, чтобы оправдать надежды и выбор людей.

Все задачи, которые поставил Президент, будем неукоснительно выполнять. Среди них — соблюдение законодательства при проведении частичной мобилизации и поддержка семей мобилизованных. Продолжим модернизировать инфраструктуру региона — всё, что напрямую влияет на качество жизни. Мнения и пожелания рязанцев всегда будут приоритетом при формировании планов развития области.

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