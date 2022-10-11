Рязанский губернатор Павел Малков рассказал об онлайн-встрече с президентом

Принял участие в онлайн-встрече с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Говорили о результатах прошедших губернаторских выборов и о высокой ответственности перед жителями.

В условиях беспрецедентного внешнего давления мы обязаны консолидировать усилия и держать курс на дальнейшее развитие, чтобы оправдать надежды и выбор людей.

Все задачи, которые поставил Президент, будем неукоснительно выполнять. Среди них — соблюдение законодательства при проведении частичной мобилизации и поддержка семей мобилизованных. Продолжим модернизировать инфраструктуру региона — всё, что напрямую влияет на качество жизни. Мнения и пожелания рязанцев всегда будут приоритетом при формировании планов развития области.