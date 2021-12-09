Рязанский губернатор назвал обеспечение населения чистой питьевой водой главным приоритетом социальной политики

8 декабря представили стратегию развития топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Рязанской области до 2030 года. В обсуждении стратегии приняли участие губернатор Николай Любимов, зампред регионального правительства Евгений Беленецкий, и.о. министра ТЭК и ЖКХ Дмитрий Устинов, руководители администраций муниципальных образований, профильный предприятий и организаций.
По словам Любимова, ТЭК и ЖКХ – крайне важные сферы для обеспечения экономического роста, укрепления социального климата и комфортной жизни людей.
Губернатор обратил внимание на то, что особое внимание важное уделять безаварийному прохождению отопительного сезона, модернизации инженерной структуры, реконструкцию объектов электроэнергетики.
Ещё одна задача – обеспечить жителей региона чистой питьевой водой. В ближайшем будущем предстоит реконструировать и модернизировать не менее 133 крупных объектов водоснабжения – скважен, узлов, станций очистки воды.
В проекте программы федерального проекта «Оздоровление Волги» представлены 15 очистных сооружений муниципальных образований Рязанской области, производящих сбросы в реку Оку. Одним из прорывных проектов в сфере водоотведения является строительство части Западного коллектора Рязани, который даст возможность разгрузить систему водоотведения микрорайонов Канищево, Недостоево, Семчино. Для его финансирования оформлен кредит в размере более 834 млн. рублей. Это те инструменты, которые по поручению Президента были введены на федеральном уровне.
Самого пристального внимания также требует система обращения с ТКО.
Говоря про благоустройство территорий, он подчеркнул, что набранные хорошие темпы должны быть сохранены, реализация профильного нацпроекта, региональных программ – активно продолжена.
Стратегию развития ТЭК и ЖКХ представил и.о. министра Дмитрий Устинов. Он обозначил задачи и инструменты для их реализации.