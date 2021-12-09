Рязанский губернатор назвал обеспечение населения чистой питьевой водой главным приоритетом социальной политики

8 декабря представили стратегию развития топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Рязанской области до 2030 года. В обсуждении стратегии приняли участие губернатор Николай Любимов, зампред регионального правительства Евгений Беленецкий, и.о. министра ТЭК и ЖКХ Дмитрий Устинов, руководители администраций муниципальных образований, профильный предприятий и организаций.

По словам Любимова, ТЭК и ЖКХ – крайне важные сферы для обеспечения экономического роста, укрепления социального климата и комфортной жизни людей.

– Сейчас принципиально важно сделать так, чтобы при реализации инвестпроектов, как можно меньше времени тратилось на технологическое присоединение к электросетям любой мощности и были сокращены сроки по рассмотрению обращений заявителей. Вместе будем этого добиваться. Это одна из задач стратегии, – сказал он.

Губернатор обратил внимание на то, что особое внимание важное уделять безаварийному прохождению отопительного сезона, модернизации инженерной структуры, реконструкцию объектов электроэнергетики.

– Для повышения надежности работы этих систем, развития данной инфраструктуры мы каждый год закладываем в бюджет средства поддержки. Мы были одним из самых сложных регионов в ЦФО по аварийности. Благодаря принимаемым системным мерам аварийность на этих сетях существенно снижена, и мы уже находимся в ТОПе в плане хороших показателей, – доложил Любимов, поставив задачу выполнять все работы в ускоренном темпе.

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Ещё одна задача – обеспечить жителей региона чистой питьевой водой. В ближайшем будущем предстоит реконструировать и модернизировать не менее 133 крупных объектов водоснабжения – скважен, узлов, станций очистки воды.

В проекте программы федерального проекта «Оздоровление Волги» представлены 15 очистных сооружений муниципальных образований Рязанской области, производящих сбросы в реку Оку. Одним из прорывных проектов в сфере водоотведения является строительство части Западного коллектора Рязани, который даст возможность разгрузить систему водоотведения микрорайонов Канищево, Недостоево, Семчино. Для его финансирования оформлен кредит в размере более 834 млн. рублей. Это те инструменты, которые по поручению Президента были введены на федеральном уровне.

Самого пристального внимания также требует система обращения с ТКО.

– Задачи нацпроекта «Экология» регион должен неукоснительно выполнить. Самое основное в плане объектов – строительство Экотехнопарка, которое позволит создать условия для глубокой обработки и утилизацию отходов. Завершить его планируется до конца 2024 года», – сказал Любимов.

Говоря про благоустройство территорий, он подчеркнул, что набранные хорошие темпы должны быть сохранены, реализация профильного нацпроекта, региональных программ – активно продолжена.

Стратегию развития ТЭК и ЖКХ представил и.о. министра Дмитрий Устинов. Он обозначил задачи и инструменты для их реализации.