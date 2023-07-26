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Рязанский госуниверситет потерял главного ботаника области

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Фото: сайт РГУ

Очередной потерей Рязанского госуниверситета стал уход доктора биологических наук, профессора кафедры биологии и методики её преподавания института естественных наук Марины Казаковой.

Причиной увольнения, как сообщает редакции источник, стало решение руководителя вуза Игоря Мурога закрыть научно-исследовательскую лабораторию по изучению и охране биоразнообразия, которую возглавляла Казакова с 1995 года.

Марина Казакова – специалист в области изучения флоры Средней России, онтогенетических и популяционных исследований, картирования редких и охраняемых видов растений, обследования ценных природных территорий и проектирования особо охраняемых природных территорий. В профессиональном сообществе известна своими работами в области региональной флористики, является автором раздела о растениях Красной книги Рязанской области. В РГУ имени С.А. Есенина начала работать в должности ассистента с сентября 1985 года, затем – старшего преподавателя, доцента, а с 2006 года – профессора.

Марина Казакова является автором более 500 публикаций, автором и научным редактором ряда монографий и учебно-методических пособий. В числе ее работ «Учебный определитель лишайников Средней России», «География Рыбновского района», «География Рязанского района», «Красная книга Рязанской области», «Природно-заповедный фонд Рязанской области», «Флора Рязанской области», «Живая природа Ерлинского дендропарка», «Редкие виды сосудистых растений Липецкой области», «Красная книга Тульской области», «Особо охраняемые природные территории Рязанской области» и другие.

Марина Казакова неоднократно принимала участие в конференциях, совещаниях, симпозиумах различного уровня, включая Всероссийские съезды Русского ботанического общества, международные семинары и конференции. В 2007 году Мария Казакова организовала и возглавила Рязанское отделение Русского ботанического общества.

Коллективом лаборатории под руководством Марины Казаковой выполнено более 20 госконтрактов и грантовых проектов. Велась активная просветительская деятельность по вопросам экологии, охраны природы, сохранения биоразнообразия региона. В эту деятельность были вовлечены учащиеся школ, эколого-биологических центров, а также взрослое население Рязани и области.

Очевидно, что уход столь ценного сотрудника скажется на работе РГУ, ведь специалиста со столь ценным багажом знаний и многолетним опытом в университете, да и во всей Рязанской области больше нет.

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