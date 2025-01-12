Рязанский гид Ксения Паначёва резко высказалась об уходе Виталия Попова из РИАМЗ

Известный рязанский экскурсовод Ксения Паначёва резко высказалась об уходе Виталия Попова с должности директора РИАМЗ. Пост она разместила на своей странице ВКонтакте.

Паначёва характеризует Попова как грамотного, доброжелательного, профессионального руководителя. Он, по словам гида, был открыт новым идеям работников сферы культуры. Паначёва также вспомнила проекты, которые были реализованы в Рязанском историко-архитектурном музее при Попове:

— Была открыта выставка шедевров Русского музея, перед Новым годом проведён потрясающий Пушкинский бал, чуть раньше музей встречал делегацию министров культуры разных регионов России. И ещё много разноплановых выставок, — пишет она.

Уходом с поста Попова экскурсовод возмутилась и добавила, что на протяжении долгих лет он считается лицом рязанской культуры.

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Напомним, об увольнении Виталия Попова стало известно в субботу, 11 января. Официальной информации на этот счёт пока не поступало.

РИАМЗ Виталий Попов, который до этого был министром культуры Рязанской области, возглавил в августе 2022 года. Во время его работы музейные экспозиции переехали из Рязанского кремля в новое здание на улице Соборной. В декабре Виталий Попов получил приз «Профессионал года 2024».