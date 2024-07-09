Вторник, 9 июля, 2024

Рязанский фермер рассказала, как выращивать «красивые» огурцы

Автор: Кристина Аманн

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Фото Натальи Самариной

Фермер из Шацка Наталья Самарина рассказала 7info, как получить «красивый» урожай огурцов.

По словам фермера, рассуждение о том, что «кривенький и неказистый огурец — это показатель, что он домашний», неверно. Растения формой плодов сразу сигнализируют о недостатке того или иного микроэлемента. Чтобы овощ был ровным, стройным и хрустящим, нужно вовремя вносить необходимые удобрения, поливать, при этом обращая внимания на температуру воды.

Если плод посередине становится узким, это говорит о том, что использовали слишком холодную воду для полива. А вот кривой огурец говорит о недостатке влаги.

Когда у овоща сужается, изгибается и желтеет кончик, это означается, что ему не хватает азота. А когда у огурца дефицит калиевых удобрений, он принимает грушевидную форму.

Наталья Самарина подчеркнула, что ситуацию легко исправить: после подкормок растения быстро отзываются на питание и дарят «красивый» урожай.

А чтобы огурцы всегда были «на виду» и одного формата (и для удобства ухода за ними), важна правильная формировка растений.

«Удобно вести растение в 1 ствол, убирая усы и пасынки. Таким образом сокращаются междоузлия, соответственно, увеличивается урожайность. Мы не теряем на количестве, обеспечивая качество и удобство», — говорит фермер.

Подробнее о формировке растений Наталья Самарина рассказала в видео.

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