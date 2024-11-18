Понедельник, 18 ноября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

Рязанские железнодорожники усилят профилактическую работу на переездах

Дата публикации

Валерия Мединская
Изображение от tawatchai07 на Freepik

Железнодорожники совместно с сотрудниками Госавтоинспекции усилят профилактическую работу на переездах Московской железной дороги в Рязанской области. В рамках акции «Внимание, переезд!«, которая проходит с 18 по 29 ноября, будут организованы рейды, автолюбителям напомнят о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

С начала 2024 года на переездах Рязанской области в границах МЖД произошло 1 ДТП (за аналогичный период предыдущего года — 2 ДТП).

Все столкновения автотранспорта с подвижным составом стали результатом грубого нарушения правил дорожного движения водителями, которые пытались проехать через переезд на запрещающий сигнал светофора, не обращали внимания на звуковые сигналы.

Московская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не пересекать железнодорожные переезды на запрещающий сигнал светофора.

Новости рубрики
Новости Рязани и области

Рязанского армрестлера Андрея Попова прооперировали после перелома

Травму он получил в прошедшую субботу во время соревнований.
Новости Рязани и области

Рязанцы возмутились очередями в ДК «Олимпийский» на концерт «Зверей»

Как итог — многие зрители пропустили начало концерта.
Новости Рязани и области

Торговые помещения на улице Дзержинского в Рязани выставили на продажу

В Рязани выставили на продажу коммерческие помещения на улице Дзержинского, где находятся магазины. Объявление появилось на сайте Avito.