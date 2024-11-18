Рязанские железнодорожники усилят профилактическую работу на переездах

Железнодорожники совместно с сотрудниками Госавтоинспекции усилят профилактическую работу на переездах Московской железной дороги в Рязанской области. В рамках акции «Внимание, переезд!«, которая проходит с 18 по 29 ноября, будут организованы рейды, автолюбителям напомнят о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

С начала 2024 года на переездах Рязанской области в границах МЖД произошло 1 ДТП (за аналогичный период предыдущего года — 2 ДТП).

Все столкновения автотранспорта с подвижным составом стали результатом грубого нарушения правил дорожного движения водителями, которые пытались проехать через переезд на запрещающий сигнал светофора, не обращали внимания на звуковые сигналы.

Московская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не пересекать железнодорожные переезды на запрещающий сигнал светофора.