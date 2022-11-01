Рязанские теннисисты завоевали золото всероссийских соревнований среди лиц с ПОДА

Спортсмены из Михайловского района Алексей Павлов и Алексей Лисовой взяли золотые медали на всероссийских соревнованиях среди лиц с повреждением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщает портал Рязанская область ВКонтакте.

В состязаниях участвовали команды из 12 регионов страны.

Рязанцы завоевали первые места в одиночных разрядах на соревнованиях по настольному теннису. Спортсмены занимаются в спортшколе «Метеор».

Поздравляем ребят с победой!

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