Рязанские полицейские возбудили дело на хулигана с улицы Почтовой

В Рязани полицейские возбудили уголовное дело на 17-летнего местного жителя по ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В июне 2023 года рязанцы сообщили правоохранителям, что на улице Почтовой молодой человек избивает мужчину, нецензурно выражаясь. 17-летнего дебошира, жителя Рязанского района задержали по горячим следам.

В ходе проверки выяснилось, что молодой человек в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляя нецензурной бранью окружающих, напал на прохожего без причины, из хулиганских побуждений и причинил легкий вред здоровью потерпевшего.

Сотрудники полиции в Рязани регулярно проводят рейды, в том числе на улице Почтовой.