Понедельник, 18 декабря, 2023
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Рязанские полицейские пресекли 98 нарушений миграционного законодательства

7info
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В Рязанской области участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками подразделений по вопросам миграции постоянно проводят мероприятия по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства.

В ходе проверочных мероприятий, проведенных на улицах города Рязани и других населенных пунктов области, а также в местах компактного проживания иностранных граждан, в том числе на строительных объектах, полицейские выявили и пресекли 98 правонарушений, совершенных иностранными гражданами.

В частности, в Рязани и Рязанском районе выявлено 2 факта фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Жители Рязанской области организовали незаконное пребывание на территории России 4 граждан стран Средней Азии.

В отношении жителей региона, организовавших по месту своего жительства фиктивную постановку на учет и фиктивную регистрацию иностранных граждан, возбуждены уголовные дела.

Проверочные мероприятия по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства в Рязанской области продолжаются.

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