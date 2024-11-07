Четверг, 7 ноября, 2024
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Рязанская область заняла 5 место в ЦФО по доступности проникновения широкополосного доступа к сети Интернет

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Кристина Аманн
Изображение от user3802032 на Freepik

Рязанская область, по данным Росстата, занимает 5 место в Центральном федеральном округе по доступности проникновения широкополосного доступа к сети Интернет. Об этом заявил заместитель председателя правительства Рязанской области Артём Никитин во время публичного выступления 7 ноября.

По его словам, в крупных городах региона со связью проблем нет, а вот в селах и деревнях пока доступ к Интернету есть не у всех. Регион вступил в программу «Устранение цифрового неравенства», благодаря которой в 41 населенном пункте появились базовые станции, позволившие более 11 тыс. человек пользоваться Интернетом. До конца года, по словам Никитина, доступ в Интернету получат еще 4,5 тыс. человек из 12 населенных пунктов региона.

В Рязанской области решают проблему с доступ к сети вдоль железных и автомобильных дорог. Отмечается, что на пяти самых проблемных участках удалось устранить проблему. В следующем году работы будут продолжены.

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