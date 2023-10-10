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Рязанская область вошла в 5 лучших регионов по темпам внедрения экспортного стандарта

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Рязанская область стала четвертым регионом РФ, где досрочно внедрены все 15 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 в 2023 году. Об этом сообщает министерство экономического развития Рязанской области.

Стандарт разработан Российским экспортным центром в целях обеспечения благоприятных условий для развития экспорта. В нем содержатся мероприятия по разработке стратегических документов региона по экспорту, координации работы профильных совещательных органов, созданию и развитию инфраструктуры поддержки экспорта, а также обучению и продвижению региональных экспортеров, популяризации экспорта.

Поддержка экспортеров в регионе осуществляется в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

«Развитие экспорта для нас одно из приоритетных направлений. Мы работаем в тесном контакте с региональными экспортерами, Российским экспортным центром, активно включаемся практически во все федеральные инициативы. Благодаря такому комплексному подходу удается сохранить показатели экспорта на стабильно высоком уровне и своевременно реагировать на новые вызовы», — отметила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

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