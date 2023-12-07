Четверг, 7 декабря, 2023
На главнуюНовости Рязани

Рязанская область получит 16,5 млн на развитие системы долговременного ухода

7info 2
рубли
Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay
spot_img

Рязанская область дополнительно получит 16 миллионов 492 тысяч рублей на развитие системы долговременного ухода. Об этом сказал председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров.

Средства поступят в регион в 2023 году. За их счет к системе ухода присоединятся еще 53 человека, сообщает правительство Рязанской области.

Тема важнейшая, а потому останется в числе приоритетов и на перспективу,

— подчеркнул Макаров.

Губернатор Рязанской области Павел Малков отметил, что Рязанская область – один из пяти регионов России, где расширяется программа по долговременному уходу за людьми, нуждающимися в помощи в силу возраста или состояния здоровья. За 2023 и 2024 год поддержкой планируется охватить 4,5 тысячи человек.

Проектом охвачены все муниципальные образования. Задействовано более 70 учреждений соцобслуживания и медицинских организаций. Работу по совершенствованию системы долговременного ухода будем продолжать,

– сказал глава региона.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах