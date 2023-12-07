Рязанская область получит 16,5 млн на развитие системы долговременного ухода

Рязанская область дополнительно получит 16 миллионов 492 тысяч рублей на развитие системы долговременного ухода. Об этом сказал председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров.
Средства поступят в регион в 2023 году. За их счет к системе ухода присоединятся еще 53 человека, сообщает правительство Рязанской области.
Губернатор Рязанской области Павел Малков отметил, что Рязанская область – один из пяти регионов России, где расширяется программа по долговременному уходу за людьми, нуждающимися в помощи в силу возраста или состояния здоровья. За 2023 и 2024 год поддержкой планируется охватить 4,5 тысячи человек.