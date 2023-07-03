Рязанская область оказалась на 74 месте рейтинга качества дорог в России

Рязанская область заняла 74 место по качеству дорог в России. Рейтинг составило РИА Новости, в него вошли 85 российских субъектов.

Согласно исследованиям, в Рязанской области только 36% региональных, межмуниципальных и местных дорог соответствуют нормативам и требованиям. Плотность трасс с твёрдым покрытием в регионе равна 281,2 км на 1000 кв. км. территории.

Лидером по количеству хороших дорог является Москва, показатель дорог, выполненных по нормативам — более 97%. Последнюю строчку рейтинга занимает Архангельская область — здесь стандартам соответствуют лишь 13,3% магистралей.