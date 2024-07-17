Рязанская область дополнительно получит свыше 350 млн рублей для строительства жилья на селе

Председатель Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Российской Федерации, депутат от Рязанской области Андрей Макаров сообщил, что регион дополнительно получит свыше 350 миллионов рублей для строительства жилья на селе.

Парламентарий заявил, что Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрено предложение о выделении дополнительных средств региону на комплексное развитие сельских территорий. Рязанская область в 2024 году получит в виде субсидий 350,1 млн рублей. Средства планируется направить на строительство (приобретение) малоэтажных жилых комплексов в селах Октябрьское Пронского района и Семено-Никольское Рязанского района, а также в р.п. Сараи. Жилье будет сдаваться внаем специалистам, работающим в хозяйствах.

«Программа комплексного развития сельских территорий пролонгирована по инициативе нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Проект позволяет успешно решать на селе жилищные вопросы, вопросы здравоохранения, образования, развития социальной инфраструктуры. Это в свою очередь сокращает отток населения с сельских территорий, обеспечивает агропредприятия профессиональными кадрами», – сказал Андрей Макаров.

Губернатор Рязанской области Павел Малков отметил: «Доступное комфортное жилье – решающий фактор для человека при выборе места работы. Развивая село, создавая современную инфраструктуру, мы закрываем многие проблемы. Появляются социальные объекты, необходимые людям, строятся дома, эффективнее работают хозяйства. Муниципалитеты получают «второе» дыхание. Мы максимально используем возможности программы, будем продолжать эту работу», – подчеркнул глава региона.