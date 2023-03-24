Пятница, 24 марта, 2023
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Рязанская молодёжь проверила свои знания избирательного права

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В Рязанской библиотеке имени Горького прошёл конкурс «Молодёжь и выборы» среди студентов вузов и ссузов Рязанской области. Формат проведения конкурса был опробован Избирательной комиссией Рязанской области впервые. Во время подготовки к его проведению состоялся опрос молодёжи региона по различным вопросам из области избирательного права и избирательного процесса.

В конкурсе командам участников в ходе пяти раундов предстояло угадать наиболее распространённые ответы молодых жителей Рязанской области.

По итогам результаты распределились следующим образом:

IV место – команда «Капибара» Рязанского колледжа электроники;

III место – команда «Голос молодёжи» Рязанского медицинского колледжа;

II место – команда «De legeferenda» РГУ имени С.А. Есенина;

I место – команда «Астрея» Академии ФСИН России.

– Избирательная комиссия Рязанской области выражает благодарность прокуратуре Рязанской области и библиотеке им. Горького за оказание содействия в организации и проведении конкурса, а участникам за проявленный интерес.

Рязанская молодёжь проверила свои знания избирательного права
Рязанская молодёжь проверила свои знания избирательного права
Рязанская молодёжь проверила свои знания избирательного права
Рязанская молодёжь проверила свои знания избирательного права

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