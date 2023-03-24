Рязанская молодёжь проверила свои знания избирательного права

В Рязанской библиотеке имени Горького прошёл конкурс «Молодёжь и выборы» среди студентов вузов и ссузов Рязанской области. Формат проведения конкурса был опробован Избирательной комиссией Рязанской области впервые. Во время подготовки к его проведению состоялся опрос молодёжи региона по различным вопросам из области избирательного права и избирательного процесса.
В конкурсе командам участников в ходе пяти раундов предстояло угадать наиболее распространённые ответы молодых жителей Рязанской области.
По итогам результаты распределились следующим образом:
IV место – команда «Капибара» Рязанского колледжа электроники;
III место – команда «Голос молодёжи» Рязанского медицинского колледжа;
II место – команда «De legeferenda» РГУ имени С.А. Есенина;
I место – команда «Астрея» Академии ФСИН России.
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