Рязанская молодёжь проверила свои знания избирательного права

В Рязанской библиотеке имени Горького прошёл конкурс «Молодёжь и выборы» среди студентов вузов и ссузов Рязанской области. Формат проведения конкурса был опробован Избирательной комиссией Рязанской области впервые. Во время подготовки к его проведению состоялся опрос молодёжи региона по различным вопросам из области избирательного права и избирательного процесса.

В конкурсе командам участников в ходе пяти раундов предстояло угадать наиболее распространённые ответы молодых жителей Рязанской области.

По итогам результаты распределились следующим образом:

IV место – команда «Капибара» Рязанского колледжа электроники;

III место – команда «Голос молодёжи» Рязанского медицинского колледжа;

II место – команда «De legeferenda» РГУ имени С.А. Есенина;

I место – команда «Астрея» Академии ФСИН России.

– Избирательная комиссия Рязанской области выражает благодарность прокуратуре Рязанской области и библиотеке им. Горького за оказание содействия в организации и проведении конкурса, а участникам за проявленный интерес.