Рязанская филармония представит легендарный балет «Клеопатра»

В Рязанской филармонии 10 октября Белорусский государственный академический музыкальный театр представит красочный и завораживающий балет «Клеопатра».

Композитор классического балета в двух действиях – заслуженная артистка России Гельсят Шайдулова. Творчество композитора отличает лёгкий, солнечный и необыкновенно гармоничный стиль. Её произведения включают в свой репертуар многие знаменитые творческие коллективы.

Балетмейстер-постановщик – народная артистка Азербайджана Медина Алиева. Признанный мастер балета создала яркое и завораживающее зрелище, представив свою версию событий далёкой древности.

Танец рассказывает о жизни египетской царицы, её неудержимом стремлении к власти и любви. Хореограф использует в работе значение и специфику танца в Древнем Египте, а также обращается к скульптурному и живописному искусству этой страны.

Образ последней царицы Египта, идущей на всё ради власти, окутан романтическим ореолом тайны. Тем не менее историки древности и современности не сомневаются в том, что Клеопатра была властолюбивой, умной, обаятельной, проницательной и дерзкой женщиной. Веками египетская царица вдохновляла мастеров – писателей, художников, поэтов, режиссёров и балетмейстеров – на создание произведений искусства. Каждый автор пытается разгадать тайну личности царицы Египта.

Потрясающие декорации, костюмы и восхитительная хореография перенесут зрителя во времена правления последней египетской царицы — 50-ые годы до нашей эры.

Источник: Белорусский государственный академический музыкальный театр

Не упустите возможность прикоснуться к великой истории и искусству! Легендарную постановку «Клеопатры» рязанцы смогут увидеть 10 октября в 19 часов.

Купить билеты можно на сайте единого билетного пространства Kassy.ru. Проект — участник программы «Пушкинская карта».

Возрастное ограничение 6+