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Татьяна Проводина

Рязанская филармония представит легендарный балет «Клеопатра»

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В Рязанской филармонии 10 октября Белорусский государственный академический музыкальный театр представит красочный и завораживающий балет «Клеопатра».

Композитор классического балета в двух действиях – заслуженная артистка России Гельсят Шайдулова. Творчество композитора отличает лёгкий, солнечный и необыкновенно гармоничный стиль. Её произведения включают в свой репертуар многие знаменитые творческие коллективы.

Рязанская филармония представит легендарный балет «Клеопатра»
Рязанская филармония представит легендарный балет «Клеопатра»

Балетмейстер-постановщик – народная артистка Азербайджана Медина Алиева. Признанный мастер балета создала яркое и завораживающее зрелище, представив свою версию событий далёкой древности.

Танец рассказывает о жизни египетской царицы, её неудержимом стремлении к власти и любви. Хореограф использует в работе значение и специфику танца в Древнем Египте, а также обращается к скульптурному и живописному искусству этой страны.

Рязанская филармония представит легендарный балет «Клеопатра»
Рязанская филармония представит легендарный балет «Клеопатра»

Образ последней царицы Египта, идущей на всё ради власти, окутан романтическим ореолом тайны. Тем не менее историки древности и современности не сомневаются в том, что Клеопатра была властолюбивой, умной, обаятельной, проницательной и дерзкой женщиной. Веками египетская царица вдохновляла мастеров – писателей, художников, поэтов, режиссёров и балетмейстеров – на создание произведений искусства. Каждый автор пытается разгадать тайну личности царицы Египта.

Потрясающие декорации, костюмы и восхитительная хореография перенесут зрителя во времена правления последней египетской царицы — 50-ые годы до нашей эры.

Рязанская филармония представит легендарный балет «Клеопатра»
Источник: Белорусский государственный академический музыкальный театр

Не упустите возможность прикоснуться к великой истории и искусству! Легендарную постановку «Клеопатры» рязанцы смогут увидеть 10 октября в 19 часов.

Купить билеты можно на сайте единого билетного пространства Kassy.ru. Проект — участник программы «Пушкинская карта».

Возрастное ограничение 6+

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