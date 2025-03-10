Рязанская филармония представила новую акустическую систему

Рязанская областная филармония, известная своими разнообразными концертными программами и приверженностью академической музыке, продолжает развиваться и внедрять современные технологии. В рамках модернизации концертного зала была установлена новая адаптивная акустическая система, разработанная компанией IBO (Integrate Beyond Optimization). Это оборудование, созданное с учетом последних достижений аудиоинженерии, способно воспроизводить как тончайшие нюансы классической музыки, так и мощное звучание современных композиций.

Директор филармонии Елена Шаповская отметила, что обновление зала стало возможным благодаря поддержке региона. Помимо акустической системы, в филармонии появились современный светодиодный экран и новое световое оборудование. Организатор проекта Андрей Лукьянов подчеркнул, что выбранное оборудование отличается высоким качеством и долговечностью.

Новая акустическая система позволяет регулировать звуковые лучи без перемещения оборудования, что открывает новые возможности для создания звуковых эффектов как в музыкальных, так и в театральных постановках. Теперь звук равномерно распределяется по всему залу, достигая даже балконов и оркестровой ямы.

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11 марта в 19:00 зрители смогут оценить её возможности на уникальном концерте, где Рязанский губернаторский симфонический оркестр под управлением Сергея Оселкова совместно с трибьют-группой Symphony Of Glory исполнит хиты легендарной рок-группы Scorpions (12+).

Концерт станет не только данью уважения творчеству Scorpions, но и тестом для новой системы, которая должна справиться с нагрузкой как рок-музыки, так и классических произведений. Лукьянов выразил уверенность, что оборудование прослужит долгие годы, продолжая радовать слушателей безупречным звучанием.