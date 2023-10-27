Пятница, 27 октября, 2023
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Рязанская епархия сообщила о появлении в регионе секты

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Миссионерский отдел Рязанской епархии предупредил о появлении в Рязанской области секты «Русская Православная Церковь – Царская империя».

Представители данной группы называют себя православными, однако, никакого отношения к Православной Церкви не имеют.

Руководителем секты является четырежды судимый Леонид Власов, уроженец Казахстана. Он называет себя «царь-патриарх Зосима», «пророк Илия», «помазанник Божий», «искупитель людских грехов».

Жертвами сектантов становятся прихожане православных храмов. Вербовка осуществляется и через ВКонтакте и телеграмм-каналы. Людей принуждают к уничтожению документов, отказу от пенсий, медицинского лечения и запрещают работать на официальной работе и отдавать детей в школы.

Епархия попросила рязанцев быть бдительными и предупредить о деятельности секты близких.

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