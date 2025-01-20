Рязанкам рассказали о методике самоанализа «Колесо баланса»

В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Рязани в рамках партпроекта «Женское движение» прошло занятие женского клуба «Мама в деле».

На занятии специалист Центра занятости населения рассказала о методике самоанализа «Колесо баланса». Она позволяет посмотреть на себя со стороны, оценить разные стороны своей жизни, навести в ней порядок, определить цели и приоритеты, выявить проблемы и продумать пути их решения.

В ходе занятия участницы заполнили специальные схемы, которые помогли визуализировать их текущее положение и наметить цели. В конце встречи состоялось открытое обсуждение, где каждая участница поделилась своими мыслями и планами.

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Следующее занятие пройдет 22 января в 10:00 по адресу: г. Рязань, ул. Электрозаводская, д. 52.

Желающих ждет групповая консультация для женщин, находящихся в поиске работы.

Записаться можно по телефонам: 8(4912)28-43-13, 8(4912)28-43-23.