Рязанка Любовь Толкалина сыграла главную роль в сериале на телевидении

22 мая в 21.00 на ТНТ состоится телепремьера экшен-комедии «И снова здравствуйте!» с Андреем Мерзликиным, Денисом Власенко, Аглаей Тарасовой и Любовью Толкалиной в главных ролях. Сериал режиссера Егора Чичканова о бандите Боре, который попадает в передряги разного калибра, погибает и каждый раз оживает, стал одним из самых популярных оригинальных проектов онлайн-кинотеатра Иви, и сейчас выходит к телевизионной зрительской аудитории. Это второй сериал Иви, который покажут в эфире ТНТ.

Главному герою Борису надоело шантажировать, пытать и убивать людей тем более, что у него есть вполне безобидное хобби – кондитерское дело, и мечта открыть свою кофейню. Но в день, когда Борис сообщает об этом своему боссу (Алексей Серебряков), его самого убивают. Однако в морге Борис приходит в себя и знакомится с Артемом (Денис Власенко), врачом-практикантом, который, пережив сильный шок от увиденного, все же помогает вчерашнему мертвецу. Борису предстоит выяснить, кто его убил и куда пропали все его сбережения, но в этих приключениях героя будут снова убивать, и Артему раз за разом придется приводить его земную оболочку в порядок. Возвращаясь с того света, Борис все больше понимает, чего он на самом деле хочет от своей жизни.

Одну из главных ролей в сериале сыграла наша землячка, уроженка деревни Михайловка Рязанской области Любовь Толкалина. Ее героиня Ольга (мать главного героя — Артёма). Любовь Толкалина за свою карьеру сыграла более чем в ста фильмах и сериалах. Из наиболее ярких работ актрисы можно выделить следующие проекты: сериалы «Мажор», «Застава», «Неличная жизнь», а также фильмы «Инсомния», «Солдаут» и другие.

«И снова здравствуйте!» — это не только смелая экшен-комедия, в которой льются литры бутафорской крови, но и трогательное бадди-муви о дружбе двух непохожих людей, сурового бандита и наивного студента. За плечами каждого из них – драмы и травмы прошлого, которые они будут преодолевать уже вместе, сближаясь благодаря странным обстоятельствам и крутым поворотам сюжета.

Денис Власенко, исполнитель главной роли: «Мне кажется, что дружба наших с Андреем Мерзликиным героев – это тот случай, когда противоположности притягиваются. Объективно, по всем причинам они не должны жить на одной «планете», но каким-то магическим образом встречаются, а потом уже не могут друг без друга»

Идея сериала принадлежит Егору Чичканову, сценаристу комедий «Рашн Юг», «Совершенно Летние» и «Нина». Егор написал сценарий всех эпизодов и работал над «И снова здравствуйте!» как режиссер. Вместе с энергичным дуэтом Андрея Мерзликина и Дениса Власенко в сериале появятся Аглая Тарасова, Павел Чинарев, Любовь Толкалина, Алексей Серебряков, Дмитрий Журавлев, Виктор Логинов и другие актеры.

«И снова здравствуйте!» — с 22 мая в 21.00 на ТНТ.

Возрастное ограничение 16+