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Армия и СВО

Рязанец вернулся на родину из вражеского плена

Анастасия Мериакри

Состоялся российско-украинский обмен военнопленными 150 на 150. Среди вернувшихся россиян есть жители Рязанской области. Об этом в своем телеграм-канале написала уполномоченный по защите прав человека области Наталья Епихина.

Это второй обмен в 2025 году, за которым стояла огромная работа Уполномоченного по правам человека в РФ, Минобороны России и наших спецслужб. Сейчас наши военнослужащие находятся в Беларуси, с ними всё в порядке. Бойцам оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

«Связалась по телефону с мамой нашего рязанца. Сообщать такие новости всегда радостно! Важно никогда не терять надежду и веру», — сообщает Наталья Епихина.

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© Информационное агентство 7info

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