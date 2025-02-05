Рязанец вернулся на родину из вражеского плена

Состоялся российско-украинский обмен военнопленными 150 на 150. Среди вернувшихся россиян есть жители Рязанской области. Об этом в своем телеграм-канале написала уполномоченный по защите прав человека области Наталья Епихина.

Это второй обмен в 2025 году, за которым стояла огромная работа Уполномоченного по правам человека в РФ, Минобороны России и наших спецслужб. Сейчас наши военнослужащие находятся в Беларуси, с ними всё в порядке. Бойцам оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.