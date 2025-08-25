Рязанец Дмитрий Хадиков переплыл Босфор

Предприниматель из Рязани Дмитрий Хадиков в воскресенье, 24 августа, переплыл Босфор. Об этом достижении он рассказал в телеграм-канале.

Перед заплывом рязанец написал, что в этот день может осуществиться еще одна его цель (мечта).

«В декабре 2019 года я составил список из 100 целей, которые меня вдохновляли на тот момент. Красиво оформил в виде книги с фото, сроком цели и примерной стоимостью в деньгах. Одной из целей — было переплыть через Босфор — 6,5 км в открытой воде», — сообщил Хадиков.

На дистанцию предприниматель из Рязани потратил 1 час 40 минут.

Отметим, что во время вчерашнего заплыва пропал 29-летний москвич Николай Свечников. Сам заплыв проходил в тяжёлых погодных условиях, из-за дождя и тумана организаторы даже откладывали старт.