Рязанцы смогут проголосовать за благоустройство 81 территории

Жители Рязанской области смогут проголосовать за благоустройство 81 территории. Голосование по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» стартует 21 апреля и продлится до 12 июня. Об этом сообщили на Всероссийском совещании, посвященном подготовке к онлайн-голосованию за объекты благоустройства 15 апреля.

В Рязанской области для онлайн-голосования будут представлены 81 территория для благоустройства и 2 дизайн-проекта в Старожиловском и Шиловском районах, г. Рязани, г. Касимове, г. Спас-Клепики, г. Шацк, г. Скопин, г. Рыбное, г. Михайлов, г. Новомичуринск, г. Спасск-Рязанский, р.п. Шилово, р.п. Александро-Невский, р.п. Сапожок, р.п. Кадом, р.п. Ухолово, р.п. Милославское, р.п. Сараи, а также Сасовском, Кораблинском, Ряжском, Пителинском и Касимовском муниципальных округах.

Всероссийское онлайн-голосование будет проходить на единой федеральной платформе. Принять участие в отборе территории могут все граждане, начиная от 14 лет. Для помощи в реализации проекта подготовлено свыше 1300 волонтеров, которые будут оказывать консультационную поддержку жителям региона при голосовании за объекты благоустройства.