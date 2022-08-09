Рязанцы получат возможность бесплатно воспользоваться медиативными технологиями в решении споров с участием детей

9 августа состоялась торжественная церемония подписания трехстороннего соглашения между Уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области, ГКУ РО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» и ОГБУДО «Центр семьи и детства» о развитии и применении медиативных и восстановительных технологий для защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в Рязанской области. Мероприятие прошло в областной универсальной библиотеке имени Горького.
В рамках указанного Соглашения специалисты Центров готовы бесплатно помогать жителям региона, обратившимся за помощью в рамках медиативных и восстановительных технологий по всем вопросам, касающимся детей. Психологи подготовили алгоритмы для органов системы профилактики по включению в ситуацию медиаторов. Все случаи применения будут отслеживать и анализировать.