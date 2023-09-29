Рязанцы отправили в зону СВО больше 500 бесплатных посылок

С начала года более 500 бесплатных посылок отправили жители Рязанской области в зону СВО.

Бесплатные посылки для бойцов можно оформить только в почтовых отделениях. Число посылок, которое может отправить один человек, не ограничено, но вес каждой должен быть меньше 10 килограммов.

При отправке писем и посылок необходимо указать индекс 103400, написать «город Москва-400», ФИО адресата и номер воинской части.

Отправления в зону спецоперации Почта России обрабатывает в приоритетном порядке и контролирует сроки их прохождения, пишет сайт регионального правительства.