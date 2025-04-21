Понедельник, 21 апреля, 2025
20.1 C
Рязань
Image by Freepik
Главные новостиОбщество

Рязанцы отказываются платить за отопление в жаркие дни

Анастасия Мериакри

Рязанцы отказываются платить за отопление в жаркие дни. Об этом они сообщили в комментариях к записи в телеграм-канале губернатора Павла Малкова.

В ответ на поздравление главы области жители оставили множество комментариев о невозможной жаре в квартирах из-за включенного отопления. 

«У нас дома +30. В комнатах горячий воздух. Спать невозможно в такой духоте. Подумайте, пожалуйста, о людях. Отключите уже отопление», — пишет Алексей.

Анна написала, что даже ночью в комнате держится температура +30, при том, что окна в квартире открыты. Ее поддерживают другие рязанцы, отмечая, что «уже сердце останавливается от жары».

Реклама

Жалобы коснулись финансовой стороны, ведь в теплые дни рязанцы продолжают оплачивать отопление.

«Товарищи, господа, администрация, официально отказываюсь платить за апрель с 18 числа, так как плачу за отопление улицы. Платите со своего кармана», — написал один из жителей и получил множество одобрений.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.