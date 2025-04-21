Рязанцы отказываются платить за отопление в жаркие дни. Об этом они сообщили в комментариях к записи в телеграм-канале губернатора Павла Малкова.
В ответ на поздравление главы области жители оставили множество комментариев о невозможной жаре в квартирах из-за включенного отопления.
Анна написала, что даже ночью в комнате держится температура +30, при том, что окна в квартире открыты. Ее поддерживают другие рязанцы, отмечая, что «уже сердце останавливается от жары».
Жалобы коснулись финансовой стороны, ведь в теплые дни рязанцы продолжают оплачивать отопление.