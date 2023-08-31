Рязанцы на 1 июля 2023 года были должны банкам 188,4 млрд рублей

Жители Рязани и области на 1 июля 2023 года были должны банкам 188,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России по ЦФО.

За год розничный кредитный портфель увеличился на 17,3%. Чуть более половины всей суммы составляет задолженность по ипотеке.

Рос спрос на ипотеку: с января по июнь банки выдали рязанцам 5810 ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 19,3 млрд рублей. При этом средний размер кредита за год вырос с 2,9 до 3,3 млн рублей, а средний срок, на который в области заключали договор, составил 24 года 5 месяцев.

Также на фоне роста потребительской активности в регионе увеличился спрос на потребительские кредиты. В первом полугодии рязанцы получили на эти цели 52,3 млрд рублей, это в 1,5 раза больше, чем в первые шесть месяцев 2022 года.

Человеку, который хочет получить заемные средства, стоит рассчитать свой показатель долговой нагрузки (ПДН). Это соотношение платежей по всем кредитам и займам человека, включая только тот, что планируется оформить, к ежемесячным доходам. Лучше всего, когда выплаты не превышают 30% от дохода. При высоком ПДН есть риск не справиться с долговой нагрузкой, кроме того, снижаются шансы на получение кредита.

«Когда значительная часть дохода идет на обслуживание долга, ухудшается качество жизни людей, они вынуждены ограничивать себя во всем, в итоге сокращают потребление. В результате страдает и экономика, поскольку общий спрос тоже сокращается: предприятиям труднее реализовывать свою продукцию, и они вынуждены сокращать производство», — поясняет заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Елена Морозова.

Банк России устанавливает макропруденциальные лимиты для банков и микрофинансовых организаций на выдачу рискованных потребительских кредитов (займов). В первом полугодии лимиты по потребительским кредитам заемщикам с ПДН выше 80% должны были составлять не более 25% в общем объеме выдачи банков. На III квартал требования сократились на 5 процентных пунктов, до 20%. Это повышенные требования к капиталу финансовой организации: при выдаче кредитов, на которые распространяются надбавки, банкам нужно запасать больше собственных средств, в результате такие договоры становятся для них менее выгодными. До введения лимитов более трети потребительских кредитов получали люди с ПДН более 80%.