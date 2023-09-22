Рязанцы хотят зарабатывать 46 тысяч рублей в месяц

Средняя ожидаемая зарплата соискателей из Рязанской области по итогам августа составила 46 127 рублей, сообщает hh.ru.

Данную статистику компания привела по итогам анализа более 19 тысяч резюме из Рязанской области.

Отмечается, что ожидаемая сумма у жителей Рязанской области – на 12 тысяч рублей меньше, чем в целом по стране (58 178 рублей).

Больше всего хотят зарабатывать жители Москвы и Московской области — 80 000 рублей и 65 633 рублей. На третьем месте – Калужская область, где соискатели рассчитывают на 53 072 рублей в месяц.

На последнем месте по центральному округу оказался Тамбовский регион: там жители хотят получать 39 591 рублей ежемесячно.

В целом по ЦФО зарплатные ожидания россиян составили 69 851 рублей в месяц.