Пятница, 22 сентября, 2023
На главнуюНовости Рязани

Рязанцы хотят зарабатывать 46 тысяч рублей в месяц

7info 2
Изображение от senivpetro на Freepik

Средняя ожидаемая зарплата соискателей из Рязанской области по итогам августа составила 46 127 рублей, сообщает hh.ru.

Данную статистику компания привела по итогам анализа более 19 тысяч резюме из Рязанской области.

Отмечается, что ожидаемая сумма у жителей Рязанской области – на 12 тысяч рублей меньше, чем в целом по стране (58 178 рублей).

Больше всего хотят зарабатывать жители Москвы и Московской области — 80 000 рублей и 65 633 рублей. На третьем месте – Калужская область, где соискатели рассчитывают на 53 072 рублей в месяц.

На последнем месте по центральному округу оказался Тамбовский регион: там жители хотят получать 39 591 рублей ежемесячно.

В целом по ЦФО зарплатные ожидания россиян составили 69 851 рублей в месяц.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации