Рязанцев приглашают увидеть «Новогоднюю историю в сказочном царстве»

В предновогодние дни и в новогодние каникулы в Рязанском театре драмы зрителей ожидает яркая новогодняя история, которая зимой приходит ко всем детям и даже их родителям. Неожиданные повороты сюжета, смелые герои, которые вступают в борьбу с лесными обитателями, – рязанцы увидят все чудеса, которые приготовили Дед Мороз и его внучка Снегурочка.

Сказочные герои – царь-государь, дочка его Анфиса, церемониймейстер заграничный да генерал царский – вся эта дружная компания ждет праздника Нового года и размышляет – где бы им раздобыть самую красивую волшебную елку?

Кто же им поможет? Конечно, добрый молодец Емеля. Царь ему дорожку к самой красивой елке покажет…

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Однако елку ту срубить непросто — она под охраной Нового года и самого Деда Мороза! Да и нечисть лесная не дремлет. Словом, не так проста задача для Емели оказалась. Приходите Емеле помочь и Новый год к нам пригласить!

В спектакле заняты:

Полина Бабаева, Святослав Голосов, Роман Горбачев, Игорь Гордеев, Анастасия Дягилева, Екатерина Кишева, Юрий Мотков, Ирина Петюкевич, Евгений Сискутов, Егор Чудинов.

Режиссер-постановщик – Арсений Кудря

Художник-постановщик – Геннадий Скоморохов

Хореограф – Инна Громова

Музыкальное оформление – Сергей Потапов

Художник по свету – Андрей Козлов.

Возрастное ограничение 0+.