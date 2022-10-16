Рязанцев приглашают на выставку «Полёт сквозь годы»

Рязанская библиотека имени Горького в партнёрстве с Рязанским музеем дальней авиации организуют выставочный проект «Полёт сквозь годы», посвящённый 100-летнему юбилею конструкторского бюро ПАО «Туполев».

Открытие состоится 18 октября в 14 часов, – говорится на странице библиотеки ВКонтакте.

Сегодня конструкторское бюро «Туполев» – ведущее российское предприятие в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев и самолётов спецназначения. Название КБ ассоциируется с многолетними традициями служения на благо безопасности нашей страны.

Посетителям покажут макеты самолётов, разработанных конструкторами легендарного предприятия. Книги познакомят с жизнью знаменитого конструктора Андрея Николаевича Туполева, с вековой историей старейшего в России конструкторского бюро и в целом российской авиации.

Возрастное ограничение 6+

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