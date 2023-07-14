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Рязанцам сообщили об изменении расчёта пособия по безработице

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Правительство Рязанской области уведомило рязанцев об изменении подхода к исчислению среднего заработка гражданина по последнему месту работы, от которого зависит размер пособия по безработице.

Сообщается, что теперь для расчета среднего заработка будут использоваться сведения о размере общего дохода сотрудника.

Раньше при расчете применялись данные о выплатах и вознаграждениях, на которые были начислены взносы на обязательное пенсионное страхование. Теперь в тех случаях, когда работник был на больничном, и его доход оказался ниже доходов в другие периоды трудовой деятельности, период будет сдвигаться с интервалом в один месяц. Такое смещение при необходимости возможно в пределах 12 месяцев, предшествующих месяцу увольнения.

В качестве расчетных могут использоваться два или один полностью отработанный месяц, в случае отсутствия трех полностью отработанных месяцев в пределах года. Если сотрудник отработал менее одного месяца, то расчет среднего заработка будет производиться работодателем, исходя из фактически отработанного времени.

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