Рязанцам показали волшебный мир сказок Пушкина под звуки гуслей

12 июня, в День России, на территории Рязанского Кремля стартовал фестиваль «Кремлевские вечера». Первым событием фестиваля стало представление, погрузившее зрителей в чарующий мир сказок Александра Пушкина.

Ровно в 13 часов под аккомпанемент завораживающих мелодий ансамбля «Гусляры России» артисты театра Романа Виктюка представили публике яркое прочтение знаменитой сказки «О рыбаке и рыбке».

На этом сказочное путешествие в мир сказок Пушкина не закончилось. «Гусляры России» также представили свою музыкально-театральную версию сказки «О золотом петушке».

Сочетание пронзительной музыки и таланта артистов создало на площадке неповторимую волшебную атмосферу. Зрители с замиранием сердца следили за развитием сюжета, наслаждаясь каждым словом и нотой. Многие из гостей принесли пледы, и, уютно устроившись на траве, любовались представлением.